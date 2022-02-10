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Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

10.02.2022 09:02
Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin dün yerel saatle 22.00'dan başlayarak, Kelbecer illinin Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine birkaç saat boyunca aralıklarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralananın olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu ve bölgedeki durumun sakin olduğu aktarıldı. - BAKÜ

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Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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