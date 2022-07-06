Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

06.07.2022 09:14
Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yer alan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında yer alan Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Zerkend yerleşkelerindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinin Yukarı Ayrım yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - BAKÜ

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Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile Yapıcı Diyaloğumuzu Devam Ettirmek İstiyoruz Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan ile Yapıcı Diyaloğumuzu Devam Ettirmek İstiyoruz Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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