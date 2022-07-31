Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin dün akşam saatlerinden başlayarak gece boyunca Kelbecer ve Gedebey illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından, Hocavent ilinin Emiranlar yerleşim yeri civarındaki Azerbaycan mevzilerinin de ateş altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. - KELBEÇER

Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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