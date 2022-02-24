Ermenistan askerleri, Laçın'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gorus ilinden, Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı Laçın ilindeki mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Gorus ilindeki Ermenistan askerlerinin yerel saatle 20.30 - 20.55 arasında Laçın ilinin Ahmedli yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki durumun şu anda sakin olduğu ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ