Ermenistan askerleri, Laçın'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan askerleri, Laçın'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

24.02.2022 09:05
Ermenistan askerleri, Laçın'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gorus ilinden, Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı Laçın ilindeki mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Gorus ilinden, Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı Laçın ilindeki mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Gorus ilindeki Ermenistan askerlerinin yerel saatle 20.30 - 20.55 arasında Laçın ilinin Ahmedli yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, bölgedeki durumun şu anda sakin olduğu ve Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı. - BAKÜ

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Ermenistan, Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan askerleri, Laçın'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan askerleri, Laçın'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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