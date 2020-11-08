- Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı - Son Dakika

- Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

08.11.2020 22:55

- Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı.

- Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

BAKÜ - Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı.

Azerbaycan Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğu ifade edildi. Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

- Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı
- Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı
- Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı
- Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı - Son Dakika


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