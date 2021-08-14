Ermenistan askerleri sınırda yine Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Ermenistan askerlerinin sınırda Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13 Ağustos yerel saatle 23.05'te Tovuz ilinin Muncuglu köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı aktarıldı. Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu belirtildi. - BAKÜ