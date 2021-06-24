Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan askerlerinin, Berd ilinin Aygedzor köyündeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu köyü yönündeki Azerbaycan mevzilerine 14.30'tan itibaren ateş açtığı bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğu kaydedildi.

Son Dakika

Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var

Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar

Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti

Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama

UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem

Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı