Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köylü istikametinde bulunan mevzilerin, yerel saatle 15.30 sularında, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı ve makineli tüfeklerle belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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