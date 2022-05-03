Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

03.05.2022 10:24
Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu ve operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusu, 1 Mayıs'ta da aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

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Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, Azerbaycan, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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