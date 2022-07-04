Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

04.07.2022 13:47
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Demircidam yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Zerkent yerleşim birimindeki Ermenistan mevzilerinden gece saatlerinde büyük çaplı silahlarla yoğun ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu bölgede durumun stabil olduğu, operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

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