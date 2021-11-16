Ermenistan askerleri, sınırdaki provokasyonlarını sürdürüyor - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının çeşitli noktalarında provokasyon girişimlerinde bulunduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, dün yerel saatle 16.15'ten bugün 04.30'a kadar Ermeni askerlerinin Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının çeşitli yönlerinden Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığını belirtirken, Ermenistan askerlerinin Basarkeçer ilinin Azizli, Zerkend, Aşağı Şorca, Dere, Göysu, Pembek ve Şemşeddin'in de bulunduğu çeşitli yerleşim yerlerinden, Kelbecer'in Yellice, Barmagbine, Gedebey, Daryurd, Novoivanovka, Garaveliler, Ağdam, Garalar, Goşa, Kohanebi, Hacallı ve Alibeyli gibi birçok yerleşim yerinde bulunan Azerbaycan mevzilerine çeşitli kalibreli silahlarla ateş açtığı kaydedildi.

Ermenistan askerlerinin provokasyonlarına karşı Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri aldığı ve bölgedeki durumun kontrol altında olduğu ifade edildi. - BAKÜ