Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Azerbaycan- Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin, 3 Nisan saat 23.00'de, Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında hayatını kaybeden veya yaralananın olmadığı kaydedildi. - BAKÜ