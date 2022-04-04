Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
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Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

04.04.2022 13:01
Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Tovuz ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin, 3 Nisan saat 23.00'de, Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan askerlerince misillemede bulunulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında hayatını kaybeden veya yaralananın olmadığı kaydedildi. - BAKÜ

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Ermenistan, Azerbaycan, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan askerleri, Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika


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