Son dakika haberi: Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı askeri teçhizat görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haberi: Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı askeri teçhizat görüntülendi
29.10.2020 10:39
Son dakika haberler: Ermenistan askerlerinin savaş alanlarından kaçarken bıraktığı teçhizatlar görüntülendi.
Ermenistan askerlerinin savaş alanlarından kaçarken bıraktığı teçhizatlar görüntülendi.
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen askeri araçların ve askeri teçhizatın görüntüleri paylaşıldı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın kaçarak cephede bıraktığı askeri araçları ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar ve teçhizatlar görüntülendi.
(Kamil Nadirli/İHA)
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