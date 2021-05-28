Ermenistan ateşkesi bozarak Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika

Ermenistan ateşkesi bozarak Nahçıvan'da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri ateşkesi bozarak, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Ermenistan askerleri ateşkesi bozarak, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27-28 Mayıs gecesi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek bölgesindeki Aşağı Buzgov kasabası yakınlarında Azerbaycan mevzilerine Ermenistan askerleri tarafından çeşitli yönlerden ateş açıldığını duyurdu. Açılan ateş sonucu Elhan Muradov isimli Azerbaycan askerinin omzundan yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, yaralı askerin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Ermenistan tarafının cevap ateşi ile susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun tam kontrolü altında olduğu ifade edildi. - BAKÜ

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