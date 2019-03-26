Ermenistan-Azerbaycan Cephe Hattında Çatışma
1 saat önce
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
Ermenistan- Azerbaycan
cephe hattında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Ellez Ellezov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.
Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği ve Ermenistan ordusunun ateş noktalarının vurulduğu ifade edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:42 Kaynak: AA
Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi
Reyting Rekortmeni Çukur, Çatışma Sahnesiyle Alay Konusu Oldu
Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Canlı Yayında Konuşmakta Güçlük Çekti
Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız