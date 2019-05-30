Son Dakika Haberleri: Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

1 saat önce

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermeni keskin nişancıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma, System.String[]
Ermenistan- Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermeni keskin nişancıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde ateşkes ihlali yaptığı ve Agil Omarov isimli askerin keskin nişancıların açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, olayın, Dağlık Karabağ sorunu çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının Azerbaycan'da oldukları bir dönemde gerçekleştirilmesine dikkati çekildi.
Ermenistan ordusunun ateşkes ihlalinin provokasyon olarak nitelendirildiği açıklamada, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:33 Kaynak: AA
Azerbaycan, Güncel
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