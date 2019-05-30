Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
1 saat önce
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermeni keskin nişancıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:33 Kaynak: AA
Ermenistan- Azerbaycan
cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermeni keskin nişancıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde ateşkes ihlali yaptığı ve Agil Omarov isimli askerin keskin nişancıların açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, olayın, Dağlık Karabağ
sorunu çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının Azerbaycan'da oldukları bir dönemde gerçekleştirilmesine dikkati çekildi.
Ermenistan ordusunun ateşkes ihlalinin provokasyon olarak nitelendirildiği açıklamada, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.
Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sıcaktan asfalt eridi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Avukatlara yeşil pasaport ve sınav geliyor
Oyuncu Bahar Akça'nın evli sevgilisi isyan etti: Evime çöktü çıkmıyor