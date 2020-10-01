Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar gece boyu sürdü - Son Dakika

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.
Bakanlık, Ermenistan mevzilerine yapılan top atışlarının görüntülerini de paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 08:17 - Kaynak: AA
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