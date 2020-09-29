Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı - Son Dakika

Azerbaycan'a ait sivil hedeflere yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan, Terter bölgesi ve kent merkezine çok sayıda top atışıyla saldırdı. Saldırılarda bir çok bina zarar gördü.

Ermenistan, Azerbaycan'ın sınır bölgesindeki yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürüyor. Ermenistan güçlerinin top atışlarıyla Azerbaycan'ın Terter bölgesi ve kent merkezini vurduğu belirtildi. Saldırılarda, ölen sivillerin yanı sıra bir çok kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bölge halkı tarafından Demirören Haber Ajansı'na gönderilen görüntülerde, Terter Bölge Mahkemesi binasının top atışları sonucu hasar gördü. Öte yandan, kaldırıma düşen top mermileri bir çok yolu zarara uğrattı.Havan topu saldırısında çok sayoda sivil yerleşim yerinin duvarları şarapnel izlerle kaplandı.