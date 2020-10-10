Ermenistan, Azerbaycan'daki yerleşim yerlerini vurmak için fosfor içeren sis roketleri kullandı - Son Dakika

Kasanov, 1 savaş uçağı bombası, 23 adet 300 mm Smerch füzesi ve 12 antitank roketinin de sivil alanlara düştüğünü kaydetti.

Kasanov, Ermenistan silahlı güçlerinin aralıksız şekilde Dağlık Karabağ 'a yakın konumda bulunan Ağdem, Ağdaş, Ağcabedi, Berde, Beylegan, Cebrayl, Goranboy, Naftalan, Fuzuli , Terter, Şemkir, Zerdeb, Yevlah, Genje ve Mingeçevir kentlerini hedef aldığını ifade etti.

Berde kentindeki Askeri Enformasyon Merkezi adına basın açıklaması yapan İlnur Kasanov, Ermenistan'ın 27 Eylül 'den bu yana Azerbaycan'ın yerleşim merkezlerine yönelik saldırılarda kullandığı mühimmat ve silahlar hakkında açıklamalarda bulundu.

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