Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini böyle vurdu - Son Dakika

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini böyle vurdu
17.10.2020 09:40
Ermenistan ordusu, dün gece saat 01.00 sularında Gence şehrine Elbrus füzeleri ile saldırdı.
Ermenistan
ordusu, dün gece saat 01.00 sularında Gence şehrine Elbrus füzeleri ile saldırdı. Cevathan Mahallesi'ne bağlı Hüsü Hacıyev Sokağı'ndaki evlere isabet eden füzeler nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, 40'tan fazla kişi de yaralandı. Ermenilerin, Gence şehrini Elbrus füzeleri ile vurduğu anlar görüntülendi. Saldırı anını kayıt altına alan bir kadının, "Allah'ım yardım et!" diye haykırdığı fark edildi.
- Azerbaycan
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