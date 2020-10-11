Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 5 ölü, 28 yaralı - Havadan görüntüler - Son Dakika

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 5 ölü, 28 yaralı - Havadan görüntüler

11.10.2020 10:31

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 5 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 5 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu meskenlere isabet ettiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Saldırı nedeniyle enkaz altında kalan ve hafif sıyrıklarla kurtulan Genceli vatandaşlar, o dehşet anları ve neler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Tamamen yıkılan evden kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyen Ali Memedov, "İlk önce bir patlama sesi duyduk. Sonra ev hemen üzerimize çöktü. Ben ilk önce deprem oldu zannetim. Daha sonra ailemle birlikte enkazdan çıktık." dedi.

Dışarı çıkıncı büyük bir şok yaşadığını, asıl füzelerin komşularının binalarına düştüğünü belirten Memedov, "Çocukların ve kadınların bağırışlarını duydum. Hemen onlara yardım edip, olay bölgesinden uzaklaşmaya çalıştık." diye konuştu.

Gözü yaşlı bir şekilde evinin önünde bekleyen bir anne, "Patlamada 2 çocuğum başından yaralandı. Annem de cam parçalarının düşmesi nedeniyle ayağından yaralandı." dedi.

Çocuklarının şu anda hastanede tedavi altında olduğunu belirten Genceli anne, "Hayatımda ilk defa böyle bir şok yaşadım. Bizim suçumuz neydi?" diye haykırdı.

Ermenistan'ın ateşkes çağrısına güvenilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinlerinden İlham Abbasov da, "Biz insani olarak cenazelerini cephelerden almaları için ateşkes yaptık. Ancak onlar ilk fırsatta bizi vurdu. Saldırı, Ermenistan ordusunun faşistliğini gözler önüne seriyor." dedi.

Füzelerin düştüğü yerine tamamen sivillere ait olduğunu aktaran Abbasov, "Neydi burası. Askeri karargah mı? Orduevi mi? Çocuk ve kadınların yaşadığı bir mahalle ve hemen yanında da bir park." dedi.

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 5 ölü, 28 yaralı - Havadan görüntüler
Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 5 ölü, 28 yaralı - Havadan görüntüler
Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 5 ölü, 28 yaralı - Havadan görüntüler
Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 5 ölü, 28 yaralı - Havadan görüntüler

Azerbaycan, Ermenistan, Saldırı, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentini vurdu: 5 ölü, 28 yaralı - Havadan görüntüler - Son Dakika

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