Ermenistan, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzelerle saldırdı - Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu.
Hacıyev, daha önce de ülkenin sanayi kenti Mingeçevir'e Ermenistan'dan füze atıldığını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 22:59 - Kaynak: AA
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