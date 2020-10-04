Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füzelerle saldırdı - Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.