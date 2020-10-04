Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı - Son Dakika

Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı.
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı. Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.
(Kamil Nadirli/İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 22:37 - Kaynak: İHA
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