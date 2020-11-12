Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti - Son Dakika

Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti

12.11.2020 08:50
Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti, System.String[]

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk etti.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında  Azerbaycan'ın Kelbecer ilçesini terk etti.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı. Anlaşmada yer alan 6'ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi. Yerel kaynaklarda yer alan haberde Ermenistan ordusunun Kelbecer ilçesini terk ettiği belirtildi.


Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti
Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti
Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ermenistan, Azerbaycan'la yaptığı anlaşma sonrası Kelbecer'i terk etti - Son Dakika Dünya


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