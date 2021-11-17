Ermenistan-Azerbaycan sınırında 7 Azerbaycan askeri şehit oldu - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda 7 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermenistan askerlerinin provokasyonları önlemek için Azerbaycan ordusunun sınırda yürüttüğü operasyonlar sırasında 7 Azerbaycan askerlerinin şehit olduğu, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi. Bakanlık yetkilileri operasyonlarda şehit olan Teğmen Ümüd Niftaliyev, Orhan Cabbarov, Çavuş Natig Aliyev, Elçin Ağayev, Elmin Alizade, Elçin Aliyev, Murad Halilov isimli askerlerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun 16 Kasım akşamından bu yana sakinliğini koruduğunu ve bölgenin Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu belirtildi. Bakanlık, Ermenistan'ın yol açtığı gerilim ve çatışmaların sorumluluğunun tamamen Ermenistan'ın askeri-politik liderliğinde olduğunu aktardı. - BAKÜ