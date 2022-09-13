Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden başladı! ABD'nin işine gelmedi - Son Dakika
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Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden başladı! ABD'nin işine gelmedi

13.09.2022 09:06

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırda kapsamlı provokasyonda bulunduğunu açıkladı. Bu saldırıların ardından Azerbaycan'dan sert misilleme geldi. Çatışmadan rahatsız olan ABD Dışişleri Bakanı, Ermenistan lideri Paşinyan ile görüştü. Mevcut durumu "kabul edilemez" olarak nitelendiren Blinken, "Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Yakın dönemde savaşan Azerbaycan-Ermenistan sınırında dün akşam itibarıyla yoğun çatışmalar başladı.

PAŞİNYAN, ABD İLE GÖRÜŞTÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin telefonda görüştü. Ermenistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Paşinyan'ın Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmalar ele alındı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Görüşmede, Paşinyan sınırdaki durumla ilgili endişelerini Blinken'a aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da durumun daha da tırmanmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Blinken, ABD'nin durumu istikrara kavuşturmak için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

"DERHAL SON VERİN"

Blinken, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bildirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma haberlerinden derin endişe duymaktadır. Uzun zamandır açıkça belirttiğimiz gibi, bu sorunun askeri bir çözümü olamaz. Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden başladı! ABD'nin işine gelmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar yeniden başladı! ABD'nin işine gelmedi - Son Dakika
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