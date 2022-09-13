Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

13.09.2022 10:32
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın, Michel ile telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Paşinyan'ın durumla ilgili Michel'i bilgilendirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Ermenistan'ın gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba sarf etmeye hazır olduğunu da ifade ettiği belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü - Son Dakika

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