Paşinyan'ın durumla ilgili Michel'i bilgilendirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Ermenistan'ın gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba sarf etmeye hazır olduğunu da ifade ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü - Son Dakika

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