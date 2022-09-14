Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 askeri öldü - Son Dakika
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Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 askeri öldü

14.09.2022 17:35
Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 askeri öldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.

Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Rusya'dan askeri yardım istediklerini belirten Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tartışılması için diğer ortaklarına müracaat ettiklerini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan ordusundaki kayıplara ilişkin de bilgi paylaşarak, "Güncel verilere göre, bugüne kadar 105 asker öldü." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

YORUMLAR
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Azerbaycan, 105 Ermeni askerin cesedini teslim etmeye hazır Azerbaycan, 105 Ermeni askerin cesedini teslim etmeye hazır Hedef Türkiye mi? Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmaların sebebi ne? Hedef Türkiye mi? Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmaların sebebi ne?
Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 askeri öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 askeri öldü - Son Dakika
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