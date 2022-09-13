Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

13.09.2022 02:14
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

YORUMLAR
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ile çatışmalar başladı Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan ile çatışmalar başladı Azerbaycan: Karşı önlemler lokal nitelikte ve askeri hedeflere yönelik Azerbaycan: Karşı önlemler lokal nitelikte ve askeri hedeflere yönelik
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
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