Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika

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