Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast girişiminin engellendiği öne sürüldü - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast girişiminin engellendiği öne sürüldü

15.11.2020 00:31
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast girişiminin engellendiği öne sürüldü, System.String[]

Ermenistan istihbaratı, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik hazırlanan suikast girişimini engellediğini iddia etti.

Ermenistan istihbaratı, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik hazırlanan suikast girişimini engellediğini iddia etti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Syuniks bölgesinde iktidar karşıtı görüşlere sahip bir kişinin evinde yapılan aramada Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinden getirilen çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Bu kişinin Ermenistan ve sözde Dağlık Karabağ'daki bazı politikacılarla söz konusu silahları kullanmak suretiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı öldürme, ardından iktidarı gasbetme konusunda anlaştığı öne sürülen açıklamada, "Hazırlanan bu ciddi suçlar Ulusal Güvenlik Servisi tarafından ortaya çıkarıldı ve önlendi." ifadeleri kullanıldı.

Eski istihbarat başkanı gözaltına alındı

Olayla ilgili doğrudan bağlantısı olduğu iddiasıyla bazı muhalif partilerin yöneticileri ve mensupları ile bir gönüllü birlik komutanının gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan Ermenistan eski istihbarat başkanı ve Anavatan Partisi Başkanı Artur Vanetsyan da Paşinyan'a suikast ve iktidarı gasbetme hazırlığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

Nikol Paşinyan, Ermenistan, Başbakan, Suikast, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast girişiminin engellendiği öne sürüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Toplanan deprem vergilerinden 8 kat daha fazlasının deprem için harcadık İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun Romanya'da koronavirüs hastanesinde çıkan yangında solunum cihazına bağlı 10 hasta hayatını kaybetti İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü Bilim Kurulu Üyesi Özlü, sert tedbirlerin işaretini verdi: Kısıtlamalar gelebilir, tedbirleri hazırladık Azerbaycan'a karşı silah gösteren papaz, yenilgi anlaşmasının ardından mağduru oynadı
Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi Canlı yayın yaparken zincirleme kazaya karışan sürücü, korkunç anları saniye saniye görüntüledi         
00:09
ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin ABD'li senatörlerden Biden'a küstah 'Karabağ' mektubu: Türkiye politikasını değiştirin         
23:19
Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maske ihlali cezası uygulandı Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maske ihlali cezası uygulandı         
22:43
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler Son Dakika! Bakan Koca, Ankara'da hastanede sağlıkçılara saldıranlara sert tepki gösterdi: Mahkemede hesap verecekler         
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Yunanistan'dan skandal tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş ziyaretine Yunanistan'dan skandal tepki         
21:08
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim         
20:00
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı 18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı         
16:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 00:40:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a suikast girişiminin engellendiği öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei