Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Asker ölümleri nedeniyle 2 üst düzey komutanı görevden aldı

Çarşamba günü yayınlanan kararname ile Askeri Emniyet Müdürü Artur Baghdasaryan ile Personel Şube Müdürü Aleksan Aleksanyan'ın görevden alındığı bildirildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, asker ölümleriyle ilgili gelen yoğun eleştiriler nedeniyle ordudaki iki üst düzey komutanı görevden aldığını açıkladı

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