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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Asker ölümleri nedeniyle 2 üst düzey komutanı görevden aldı
6 saat önce
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, asker ölümleriyle ilgili gelen yoğun eleştiriler nedeniyle ordudaki iki üst düzey komutanı görevden aldığını açıkladı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, asker ölümleriyle ilgili gelen yoğun eleştiriler nedeniyle ordudaki iki üst düzey komutanı görevden aldığını açıkladı
Çarşamba günü yayınlanan kararname ile Askeri Emniyet Müdürü Artur Baghdasaryan ile Personel Şube Müdürü Aleksan Aleksanyan'ın görevden alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:20
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