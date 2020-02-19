Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Asker ölümleri nedeniyle 2 üst düzey komutanı görevden aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Asker ölümleri nedeniyle 2 üst düzey komutanı görevden aldı - Son Dakika Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Asker ölümleri nedeniyle 2 üst düzey komutanı görevden aldı

6 saat önce

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, asker ölümleriyle ilgili gelen yoğun eleştiriler nedeniyle ordudaki iki üst düzey komutanı görevden aldığını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Asker ölümleri nedeniyle 2 üst düzey komutanı görevden aldı, System.String[]

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, asker ölümleriyle ilgili gelen yoğun eleştiriler nedeniyle ordudaki iki üst düzey komutanı görevden aldığını açıkladı


Çarşamba günü yayınlanan kararname ile Askeri Emniyet Müdürü Artur Baghdasaryan ile Personel Şube Müdürü Aleksan Aleksanyan'ın görevden alındığı bildirildi.

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Çarşamba, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:20 
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