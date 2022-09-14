Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi. - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.

14.09.2022 16:34
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.

YORUMLAR
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Azerbaycan, yaklaşık 100 Ermeni askerin cesedini teslim etmeye hazır Azerbaycan, yaklaşık 100 Ermeni askerin cesedini teslim etmeye hazır Hedef Türkiye mi? Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmaların sebebi ne? Hedef Türkiye mi? Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeniden başlayan çatışmaların sebebi ne?
Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi. - Son Dakika
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