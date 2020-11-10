Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bilgisayarım, saatim, ehliyetim çalındı" - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Hükümet Binasına yönelik baskınlarda bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet ve bazı eşyalarının çalındığını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabı üzerinden gece saatlerinde yaptığı açıklama ile yenilgiyi kabul etmişti. Paşinyan'ın açıklamasının ardından Ermenistan'da yaşayanlar sokaklara dökülmüş, Parlamento binası ile hükümet binasına baskın düzenlemişti. Hükümet binasının camlarını kırarak içeri giren eylemcilerin, Paşinyan'ın bazı özel eşyalarını aldığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Bilgisayarım, saatim, parfümüm, ehliyetim ve bazı eşyalarım çalındı" ifadelerini kullandı. Paşinyan, görevinin başında olduğunu aktardığı açıklamasında, Ermenistan'da olduğunu sözlerine ekledi.

-İHA-