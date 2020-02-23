Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ilginç yöntem - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ilginç yöntem

6 saat önce

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi açıklamalarında iki farklı fotoğraf kullanması ülkede alay konusu oldu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ilginç yöntem, System.String[]

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi açıklamalarında iki farklı fotoğraf kullanması ülkede alay konusu oldu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan Başbakanlık sitesinde yayınlanan iyi ve kötü haberlerde kullanılmak üzere iki ayrı fotoğraf çektirdi. Başbakanlık sitesinde Paşinyan'ın olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde somurturken verdiği poz kullanılıyor. Paşinyan'ın resmi siteden böyle bir yöntem kullanması ülkede gündem oldu. Çok sayıda Ermeni, Paşinyan'ın yöntemini eleştirerek, söz konusu durumla alay etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Başbakanlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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