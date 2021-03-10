Ermenistan Başbakanı Paşinyan genelkurmay başkanlığına yeni isim önerdi - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan genelkurmay başkanlığına yeni isim önerdi

10.03.2021 13:41
Ermenistan Başbakanı Paşinyan genelkurmay başkanlığına yeni isim önerdi, System.String[]

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, genelkurmay başkanlığı görevine eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Artak Davtyan'ı önerdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, genelkurmay başkanlığı görevine eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Artak Davtyan'ı önerdi.

Paşinyan'ın Basın Sözcüsü Mane Gevorkyan, Ermenistan basınına yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın Korgeneral Davtyan'ın genelkurmay başkanlığına atanması önerisini, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'a gönderdiğini bildirdi.

Davtyan, 2018-2020'de Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.

"Vatanıma hizmet etmeye başka statüde devam edeceğim"

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Paşinyan'ın kendisini görevden alma sürecinin anayasaya aykırı olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim Genelkurmay başkanlığından alınmamla ilgili bütün süreç ve Paşinyan'ın açıklamaları, anayasaya aykırıdır. Bu tekrar şunu gösteriyor; krizden çıkmanın yolu Başbakan'ın görevinden istifa etmesi ve erken parlamento seçimleri yapılmasıdır."

Anayasa üstünlüğünü sağlamak için yargı sürecini başlattığını aktaran Gasparyan, "Ermeni halkına ve vatanıma hizmet etmeye başka statüde devam edeceğim." dedi.

Ordu yönetiminden Paşinyan'a yine "istifa" çağrısı yapıldı

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Gasparyan'ın "Paşinyan'ın istifa etmesi" çağrısını desteklediğini duyurdu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Samvel Asatryan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Gasparyan'ın açıklamasına katılıyor." ifadesini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhtıra veren Onik Gasparyan'ın bugünden itibaren Genelkurmay Başkanlığı görevinin son bulduğunu açıklamış, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden alan kararnamesini Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Paşinyan'ın istifası için "muhtıra"

Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Nikol Paşinyan, Genel Kurmay, Ermenistan, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan genelkurmay başkanlığına yeni isim önerdi - Son Dakika


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