Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar yalanlandı - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar yalanlandı

14.12.2020 08:05
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar yalanlandı, System.String[]

Ermenistan Başbakanı Sözcüsü Mane Gevorgyan, Karabağ yenilgisinden sorumlu tutulan Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dağlık Karabağ'da yaşanan tarihi hezimet sonrasında Rusya tarafından yapılan istifa baskılarına daha fazla dayanamayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görevini bıraktığı öne sürülmüştü. Paşinyan'ın Sözcüsü Mane Gevorgyan, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Gevorgyan, yaptığı açıklamada, "Paşinyan'ın istifa ettiğine dair haber muhalefet tarafından basına sızdırılmıştır. Dezenformasyon yapılmaktadır. İstifa söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

MUHALEFET, İSTİFASINI İSTİYOR

Paşinyan taraftarları Hadrut'ta 2 köy ile Şuşa'ya sızma girişiminin Paşinyan'ın istifasını sağlamaya çalışan muhalefet tarafından organize edildiğini iddia ettiler.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Karabağ'daki yenilginin sebebi olarak gösterilen Paşinyan, günlerdir vatandaşları tarafından da protesto ediliyor. Eylemlerin zaman zaman şiddetlendiği Erivan'da, vatandaşların hükümet binasını basıp "Paşinyan istifa" sloganları attığı biliniyor.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar yalanlandı

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Son Dakika Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar yalanlandı - Son Dakika Dünya


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