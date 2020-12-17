Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler

Dağlık Karabağ'da yaşanan tarihi hezimet sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için başkent Erivan'da çok sayıda protestocunun katılımıyla geniş çaplı eylemler düzenlendi. Protestocuların yanı sıra Moskova yönetimi de istifa için baskı uygularken, Paşinyan'dan yeni bir açıklama geldi.

TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstifamı isteyenlere sesleniyorum. Halkın iktidarı seçme işlevini kaybetmesine izin, vermeyeceğim. 30 yıldır yapamadıklarının suçunu bana yükleyemezler." ifadelerini kullandı.

SÖZCÜSÜ DE İSTİFA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Paşinyan'ın Sözcüsü Mane Gevorgyan, geçtiğimiz günlerde Ermenistan basınında yer alan istifa iddialarına ilişkin,"Paşinyan'ın istifa ettiğine dair haber muhalefet tarafından basına sızdırılmıştır. Dezenformasyon yapılmaktadır. İstifa söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.