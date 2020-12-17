Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler

17.12.2020 07:36

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Paşinyan, "Halkın iktidarı seçme işlevini kaybetmesine izin, vermeyeceğim. 30 yıldır yapamadıklarının suçunu bana yükleyemezler." dedi.

Dağlık Karabağ'da yaşanan tarihi hezimet sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için başkent Erivan'da çok sayıda protestocunun katılımıyla geniş çaplı eylemler düzenlendi. Protestocuların yanı sıra Moskova yönetimi de istifa için baskı uygularken, Paşinyan'dan yeni bir açıklama geldi.

TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstifamı isteyenlere sesleniyorum. Halkın iktidarı seçme işlevini kaybetmesine izin, vermeyeceğim. 30 yıldır yapamadıklarının suçunu bana yükleyemezler." ifadelerini kullandı.

SÖZCÜSÜ DE İSTİFA İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Paşinyan'ın Sözcüsü Mane Gevorgyan, geçtiğimiz günlerde Ermenistan basınında yer alan istifa iddialarına ilişkin,"Paşinyan'ın istifa ettiğine dair haber muhalefet tarafından basına sızdırılmıştır. Dezenformasyon yapılmaktadır. İstifa söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler

Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ, Ermenistan, İstifa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin ilginç açıklama: İki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu
Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır         
07:24
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı         
23:49
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi         
21:59
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 07:50:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei