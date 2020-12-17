Dağlık Karabağ'da yaşanan tarihi hezimet sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için başkent Erivan'da çok sayıda protestocunun katılımıyla geniş çaplı eylemler düzenlendi. Protestocuların yanı sıra Moskova yönetimi de istifa için baskı uygularken, Paşinyan'dan yeni bir açıklama geldi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, istifa iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstifamı isteyenlere sesleniyorum. Halkın iktidarı seçme işlevini kaybetmesine izin, vermeyeceğim. 30 yıldır yapamadıklarının suçunu bana yükleyemezler." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Paşinyan'ın Sözcüsü Mane Gevorgyan, geçtiğimiz günlerde Ermenistan basınında yer alan istifa iddialarına ilişkin,"Paşinyan'ın istifa ettiğine dair haber muhalefet tarafından basına sızdırılmıştır. Dezenformasyon yapılmaktadır. İstifa söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler - Son Dakika Dünya