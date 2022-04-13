Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi Açıklaması

13.04.2022 12:12
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi Açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini değerlendirdi.

Türkiye ile müzakerelerde tüm riskleri anladıklarını belirten Paşinyan, her şeye rağmen "Ankara ile müzakerelerin devam ettirilmesi ve diyalog kurulması gerektiğine inandığını" vurguladı.

Nikol Paşinyan, "Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. Sürecin sonuçlarının o kadar hızlı olmayabileceğini anlıyor ve bunu uluslararası ortaklarımıza da anlatıyoruz. Fakat hızlı sonuçlar olmazsa durgunluk yaşanması tehlikesi vardır. Bu tür bir durgunluğu önlemek için küçük adımlarla ilerleyebilmeniz gerekir. Uluslararası ortaklarımız Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyor." ifadelerini kullandı.

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Nikol Paşinyan, Ermenistan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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