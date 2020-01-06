'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı

6 saat önce

Diana Aroutiounian Facebook sayfasının sahibi olan bir kişi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdüğü için tebrik ettiği yönünde yalan bir haber yayınladı. Sayfanın sahibi gözaltına alındı

'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı, System.String[]

Ermenistan'da İran ile diplomatik gerilime sebep olacak bir "yalan haber" yayımlayan bir kişi gözaltına alındı.


Diana Aroutiounian adlı Facebook sayfasını yöneten kişi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdüğü için tebrik ettiği yönünde bir haber yayımladı.

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Kasım Süleymani, Donald Trump, Ermenistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:59 
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