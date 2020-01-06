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'Ermenistan Başbakanı Trump'ı tebrik etti' başlıklı yalan haberin yazarı gözaltına alındı
6 saat önce
Diana Aroutiounian Facebook sayfasının sahibi olan bir kişi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdüğü için tebrik ettiği yönünde yalan bir haber yayınladı. Sayfanın sahibi gözaltına alındı
Ermenistan'da İran ile diplomatik gerilime sebep olacak bir "yalan haber" yayımlayan bir kişi gözaltına alındı.
Diana Aroutiounian adlı Facebook sayfasını yöneten kişi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdüğü için tebrik ettiği yönünde bir haber yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:59
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