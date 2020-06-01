Ermenistan Başbakanı ve ailesinde korona virüs tespit edildi - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisi ve ailesine yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.



Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan sosyal medya resmi hesabında yaptığı açıklamada, kendisi ve ailesine yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını ifade ederek, "Hiçbir semptomum yoktu. Sınırları ziyaret etmeyi planladığım sırada bir test yaptırmaya karar verdim" dedi. Paşinyan, tüm ailesinde korona virüs tespit edildiğini sözlerine ekledi.



Paşinyan, virüsün kendisine, bir toplantı sırasında korona virüs taşıyan bir garsondan bulaşmış olabileceğini dile getirerek, "Eldivensiz çalıştığını fark ettim. Ona da söyledim ama sanırım daha önce de eldivensiz çalıştı. Garson aynı zamanda korona hastası olduğunu doğruladı" sözlerini kullandı.



Ermenistan'da korona virüsün yayılmasını önlemek için Mart ayında ilan edilen olağanüstü hal 4 Mayıs'ta kaldırılmıştı. Başbakan Paşinyan, hükümetinin korona virüs kapsamında aldığı önlemlerin gerektiği gibi uygulanmadığını ve karantina ihlalleri yapıldığını söyledi.



Ermenistan'da korona virüs vaka sayısı 9 bin 492'ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 139 oldu. - ERİVAN