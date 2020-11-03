Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı - Son Dakika

Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı
03.11.2020 19:37
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.
Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.
Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.
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