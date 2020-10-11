Ermenistan birlikleri Gence bölgesine saldırdı - Son Dakika

Ermenistan birlikleri Gence bölgesine saldırdı

11.10.2020 05:12
Ermenistan birlikleri Gence bölgesine saldırdı, System.String[]

Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine saldırdı.

Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Gence şehrine saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'de sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi.

Resmi olmayan bilgilere göre saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin olduğu bilgisi edinildi. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermenistan, Saldırı, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan birlikleri Gence bölgesine saldırdı - Son Dakika

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