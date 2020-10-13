Ermenistan birlikleri Goranboy, Terter ve Ağdam saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika

Ermenistan birlikleri Goranboy, Terter ve Ağdam saldırılarını sürdürüyor
13.10.2020 08:09
Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Goranboy, Terter ve Ağdam şehrine saldırdıklarını sürdürüyor.
Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Goranboy, Terter ve Ağdam şehrine saldırdıklarını sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Ermenistan güçlerinin sivillere yönelik saldırısı sonucunda şu ana kadar 41 sivil hayatını ve 200'den fazla kişi yaralandı. - BAKÜ
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