Ermenistan birlikleri Goranboy, Terter ve Ağdam'a saldırdı - Son Dakika

Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Goranboy, Terter ve Ağdam şehrine saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ermenistan güçlerinin saldırısı sonucunda şu ana kadar 41 sivil hayatını ve 200'den fazla kişi yaralandı. - BAKÜ