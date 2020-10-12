Ermenistan birlikleri Goranboy, Terter ve Ağdam'a saldırdı - Son Dakika

Ermenistan birlikleri Goranboy, Terter ve Ağdam'a saldırdı

12.10.2020 09:28
Ermenistan birlikleri Goranboy, Terter ve Ağdam'a saldırdı, System.String[]

Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Goranboy, Terter ve Ağdam şehrine saldırdı.

Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Goranboy, Terter ve Ağdam şehrine saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ermenistan güçlerinin saldırısı sonucunda şu ana kadar 41 sivil hayatını ve 200'den fazla kişi yaralandı. - BAKÜ

Azerbaycan, Ermenistan, Saldırı, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ermenistan birlikleri Goranboy, Terter ve Ağdam'a saldırdı - Son Dakika

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