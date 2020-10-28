Ermenistan "bölge bazlı milis gruplar" oluşturacak - Son Dakika

Ermenistan "bölge bazlı milis gruplar" oluşturacak

Ermenistan'da sivillerin yer alacağı "bölge bazlı milis gruplar" kurulmasına ve gerektiği halde vatandaşların mal varlıklarına el koyulmasına yönelik yasa kabul edildi.

Ermenistan'da sivillerin yer alacağı "bölge bazlı milis gruplar" kurulmasına ve gerektiği halde vatandaşların mal varlıklarına el koyulmasına yönelik yasa kabul edildi. Ermenistan parlamentosunca kabul edilen yasaya göre, sivil vatandaşlar, bölge bazlı kurulacak milis gruplarına katılabilecek. Söz konusu grupların, askeri kamplarda eğitim almasını öngören yasayla, bölgelerde konuşlandırılacak birliklerin, Ermenistan Genelkurmayına bağlı bölge yönetimlerince komuta edilmeleri öngörülüyor. Yasayla Ermenistan Savunma Bakanlığı ihtiyaç duyması halinde ülkedeki vatandaşların mal varlıklarına da el koyabilecek. Ermenistan hükümeti, vatandaşların el konulan varlıkları zarar görmesi halinde zararı karşılayacak, hasar görmesi halinde ise tamir masrafları için ödeme yapacak.

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