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Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

13.02.2022 22:17
Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, Türkiye'nin deprem üssüne en yakın ilçesi Kars Akyaka'da olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, Türkiye'nin deprem üssüne en yakın ilçesi Kars Akyaka'da olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, saat 21.25'te Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Paylaşımda, "Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Depremin derinliğinin 5,61 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedildi.

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Ermenistan, Deprem, Kars, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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