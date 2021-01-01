Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika

Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını AA'ya anlattı

01.01.2021 12:10

Ermenistan'ın 6 yıldan fazla esir tuttuğu Azerbaycanlılar Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, esaret yıllarında yaşadıklarını ve gördükleri işkenceleri AA'ya anlattı.

Ermenistan'ın 6 yıldan fazla esir tuttuğu Azerbaycanlılar Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev, esaret yıllarında yaşadıklarını ve gördükleri işkenceleri AA'ya anlattı.

Arkadaşları Hasan Hasanov'la 2014'te, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek için gittikleri Kelbecer'de Ermenilerce rehin alınan Esgerov ve Guliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği 14 Aralık'ta serbest bırakıldı.

Hastanedeki tedavi süreçlerinin ardından ailelerine kavuşan Esgerov ve Guliyev, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Hem ailelerine kavuşmanın hem de işgal altındaki toprakların kurtarılmasının sevincini yaşayan Esgerov ve Guliyev, artık özgür olsalar da Ermenilerin katlettiği arkadaşları Hasanov'u ve hapishanelerde yaşadıkları işkenceleri unutamıyor.

Esgerov, tek suçunun doğduğu Kelbecer'i, akrabalarının mezarını ziyaret etmek olduğunu, orada daha önce hiçbir Ermeninin yaşamadığını söyledi.

Tutuklanmadan önceki yıllarda da Kelbecer'i ziyaret ettiğini bildiren Esgerov son seferinde Ermenistan askerlerince fark edildiğini, orada cesur arkadaşı Hasanov'un şehit edildiğini bildirdi.

Esgerov, çıkarıldığı sözde mahkemede kendisine ömür boyu hapis cezası verildiğini ve Hankendi'deki hapishanede tutulduğunu belirtti.

Orada çeşitli işkenceler gördüğünü anlatan Esgerov, "Parmaklarımı kırdılar, kafama vurdular. Gün içerisinde sadece yarım saat hava almamıza izin veriliyordu. Tek kişilik hücrede kaldım. Fakat hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Hem mahkemede hem de hapishanede hep dedim ki bir gün Azerbaycan askeri gelecek. Çünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'ın işgal altında kalmasını kabullenmediğini biliyordum." dedi.

Esgerov, Ermenilerin onu kameralar önüne çıkartarak Azerbaycan aleyhine konuşturmak istediklerini belirterek, "Hapishanede bana bir yıl yemek vermediler. 107 kiloydum rehin alındığımda. Bir yılda 55 kiloya indim. Elektrik vererek de işkence yaptılar." diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu top seslerinden öğrendiğini ifade eden Esgerov, "Şuşa hapishanesindeydik. Bir radyomuz vardı. Oradan Azerbaycan ordusunun operasyon başlattığını duydum. Azerbaycan ordusu Şuşa'ya yaklaşınca bizi oradan çıkartıp Erivan'a götürdüler." bilgisini verdi.

Esperov, Ermenistan'ın savaşta teröristleri de kullandığını belirterek, "Şuşa hapishanesinde PKK militanlarını gördüm. Savaş başladığında onlar gittiler. Onların savaşmaya gittiklerini öğrendim." dedi.

"Cehennemi gördük geldik"

Guliyev de kendi topraklarına gittikleri için haksız yere hapis yattıklarını bildirdi.

Esaret döneminde türlü işkenceler gördüklerini belirten Guliyev, "O hayat değildi. O yaşamak değildi. Cehennemi gördük geldik. Artık doğum günümü Bakü'ye döndüğüm 14 Aralık'ta kutlayacağım." dedi.

Savaşta hayatını kaybeden şehitlerin ruhları önünde eğildiğini, onların sayesinde bugün özgür olduğunu vurgulayan Guliyev, "Azerbaycan ordusu ilerledikçe Ermeniler ne yapacaklarını şaşırmıştı. Yüksek rütbeli subayları da hapishanede yaşamaya başlamıştı. Ora kale gibiydi. Can korkusu ile hapishanede saklanıyorlardı." diye konuştu.

Esgerov, Guliyev ve Hasanov 2014'te, Ermenistan'ın işgali altındaki Kelbecer'e gitmişti. Üç Azerbaycan vatandaşını fark eden Ermenistan askerleri, Hasanov'u öldürmüş, diğerlerini rehin almıştı. Hasanov'un cenazesi Azerbaycan'a üç ay sonra iade edilmiş, yargılanan Esgerov ömür boyu, Guliyev ise 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Esgerov ve Guliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takası kapsamında 14 Aralık'ta Azerbaycan'a iade edilmişti.

Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını AA'ya anlattı
Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını AA'ya anlattı
Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını AA'ya anlattı
Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını AA'ya anlattı

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Ermenistan, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu
Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti         
11:57
Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor         
11:48
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü         
10:12
"Banker Bilo" gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu         
10:01
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı         
09:36
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Sevdiği kızla evlenemediği için intihara kalkışan genç böyle kurtarıldı Sevdiği kızla evlenemediği için intihara kalkışan genç böyle kurtarıldı         
05:24
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 12:20:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan'da 6 yıldan fazla esir tutulan iki Azerbaycanlı yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei