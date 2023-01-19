Yerel basında, Paşinyan'ın talimatı sonrasında 2. Kolordu Komutanı haricinde yangınla ilgili ihmalleri nedeniyle 4 albay, 2 yarbay ve 2 yüzbaşının da görevlerinden alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ermenistan'da 15 askerin öldüğü yangın nedeniyle 2. Kolordu Komutanı görevden alındı - Son Dakika

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