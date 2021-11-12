Üye Girişi
Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Giragosian: "Savaş bölgenin haritasını değiştirdi" - Son Dakika

Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Giragosian: "Savaş bölgenin haritasını değiştirdi"

12.11.2021 12:58

Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü akademisyen Richard Giragosian, Türkiye Ermenistan ilişkilerine ilişkin "(İkinci Karabağ Savaşı) Savaş bölgenin haritasını değiştirdi ancak temel farkla Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için büyük avantaj oluşturdu.

Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü akademisyen Richard Giragosian, Türkiye Ermenistan ilişkilerine ilişkin "(İkinci Karabağ Savaşı) Savaş bölgenin haritasını değiştirdi ancak temel farkla Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için büyük avantaj oluşturdu." dedi.

Giragosian, AA muhabirine, İkinci Karabağ Savaşı sonrası Ermenistan-Türkiye ilişkilerini ve savaşın bölgeye etkilerini değerlendirdi.

Geçen yılki İkinci Karabağ Savaşı'nın bölgedeki tabloyu değiştirdiğini belirten Giragosian, "Savaş bölgenin haritasını değiştirdi ancak temel farkla Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için büyük avantaj oluşturdu. Azerbaycan önceki protokollerin aksine artık normalleşmeye karşı değil." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin, Ermenistan ile normalleşmede bölgenin ulaşım, ticaret, altyapı gibi alanlarda yeniden restorasyonunda daha aktif rol oynamak gibi çok önemli bir motivasyonu var." diyen Giragosian, Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmesinin, Rusya'yı dengeleyeceğini ve ona karşı daha aktif bir pozisyon sağlayacağını belirtti.

"Rusya'ya karşı Türkiye birçok açıdan önemli bir alternatif"

Sadece Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan değil, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de daha olumlu mesajlar geldiğini kaydeden Giragosian, "Başka bir değişle yıldızlar, daha olumlu bir ortam, sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin tesisi için yeniden konumlanıyor. Karabağ Savaşı sonrası atılacak bir normalleşme adımı daha güçlü ve başarıya daha yakın bir adım olacaktır." diye konuştu.

Giragosian, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan kadar Rusya'nın da kazandığını dile getirerek, "Rusya şimdi bölgede üç ülkeye de askeri güçlerini konuşlandırdı. Yine de Ermenistan'ın güneyinde artan Rusya'nın barış gücünün, Azerbaycan ve Ermenistan'ın bağımsızlığına ve egemenliğine yeni bir meydan okuma olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ki Rusya'ya karşı her türlü aşırı bağımlığa Türkiye birçok açıdan önemli bir alternatif olarak görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Koridor konusunda Ermenistan'ın devlet olmasını yadsıyan bir durum yok"

Zengezur'un, Ermenistan'ın güneyinde ülkeyi komşularıyla bağlayan stratejik bir bölge olduğunu anımsatan Giragosian, Azerbaycan'ın da bu konuda "Zengezur Koridoru" söylemini bölgeyi birbirine bağlayacak yollar ve bağlantılar şeklinde yumuşattığını kaydetti. Bu bağlamda Nahçıvan'ı demir yoluyla bağlayacak anlaşmanın yakında açıklanmayı beklediğini ifade etti.

Giragosian, Ermenistan'ın "Zengezur Koridoru" söylemini egemenlik ve bağımsızlığına tehdit olarak değerlendirmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Politikacılar anlambilime, politik söyleme güvendiklerinde, halk arasında korkuyu abartma veya şiddetlendirme eğilimi gösterirler. Ancak bir analist olarak gerçekte bir tehlike veya risk olmadığını söyleyebilirim. Örneğin, Azerbaycan bile ülkesinden Nahçıvan'a bağlantı kurulmasında, Ermenistan'ın egemenliği kabul ediyor. Ermenistan'ın devlet olmasını yadsıyan bir durum yok ve zaten bölge Rusya'nın koruması altında. Yani retoriğe ve oldukça samimiyetsiz söyleme rağmen gerçek durum çok daha makul."

Başbakan Paşinyan'ın savaşı kaybettikten sonra seçim kazanmasına ilişkin Giragosian, hükümetin Karabağ'ın kaybından sonra ağır bir sınavdan geçtiğini, ardından "özgür ve adil bir seçimle" tekrar göreve geldiğini bunun da ülke içinde elini eskisinden daha da güçlendirdiğini söyledi.

İç siyasi kaygılara takılmadan "devlet adamlığı" yapılması gerektiğini vurgulayan Giragosian, dışarıdan bakıldığında Azerbaycan'ın durumunun daha hassas olduğunu belirtti.

"Henüz sınırlar açılmadı, ancak zihinler yeniden açıldı"

Giragosian, Türkiye Ermenistan ilişkilerine ilişkin "Normalleşme artık 'eğer' meselesi değil 'ne zaman' meselesi. Bu bağlamda gelecek yıl olmasını bekliyorum." dedi.

Ermenistan-Türkiye arasındaki protokollerin imzalanmasının gecikmesi veya uygulanmamasının hayal kırıklığı yarattığını belirten Giragosian, sözlerini şöyle bitirdi:

"Henüz sınırlar açılmadı, ancak zihinler yeniden açıldı ve birçok yönden asla bu kadar hızlı veya bu kadar kolay olması beklenmiyordu. Ancak sadece minimumdan bahsediyoruz. Sınırları açık, ticari ve diplomatik ilişkileri olan komşulardan bahsediyoruz. Bu uzlaşma değil. Bunun 'soykırım' meselesiyle ilgisi yok. Bu normalleşme ile ilgili ve bu tamamen desteklediğim bir süreç çünkü uzlaşma yolunda ilk adım."

Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Giragosian: Savaş bölgenin haritasını değiştirdi
Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Giragosian: Savaş bölgenin haritasını değiştirdi
Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Giragosian: Savaş bölgenin haritasını değiştirdi
Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Giragosian: Savaş bölgenin haritasını değiştirdi

Ermenistan, 1 Temmuz, Türkiye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Giragosian: 'Savaş bölgenin haritasını değiştirdi' - Son Dakika


Son Dakika

Boşanma aşamasındaki Hanife Demirci'yi öldüren koca, her şeyi itiraf etti 12:58 Boşanma aşamasındaki Hanife Demirci'yi öldüren koca, her şeyi itiraf etti Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu 12:31 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti

Son Dakika Haberleri
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Beklentilerin altında kalan dünyaca ünlü yıldız Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti Beklentilerin altında kalan dünyaca ünlü yıldız Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti         
13:01
Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
12:33
Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı         
12:26
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı         
12:08
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 13:08:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ermenistan'da Bölgesel Araştırmalar Merkezi Müdürü Giragosian: "Savaş bölgenin haritasını değiştirdi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement